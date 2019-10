Reinventan el norteño

Qué bueno que los jóvenes músicos se preocupen por generar cosas novedosas que le vengan a dar otro toque a la música norteña; menciono esto porque en Monterrey hay un grupo denominado Los Rojos que han roto con todos los cánones dentro de ese género musical, pues por principio de cuentas no son cuatro ni cinco músicos, como normalmente es la formación en los grupos norteños, sino solamente tres hermanos que han revolucionado el norteño con su peculiar estilo.

Antonio, Ángel y Alexis Ruiz, integrantes de Los Rojos, han innovado de tal forma que su estilo no se compara con nadie, inclusive Ángel inventó un instrumento musical denominado bajo-bass, que suena como bajo y bajosexto al mismo tiempo y les permitió mantenerse como trío. El talento de estos chavos no pasó desapercibido para Fonovisa, sello de regional mexicano de Universal Music, cuyos directivos de inmediato los integraron a su elenco y lanzaron un EP-Álbum titulado Ni juez ni parte, del cual ya se escuchan temas como Rúmbale, No te quiero pa´mujer y Fuimos. Síganles la pista porque están destinados a ser las nuevas estrellas de la música norteña.

Y ya que voy tendido con los nuevos talentos, no puedo dejar de mencionar a Chayín Rubio, quien se ha consolidado como una de las nuevas figuras del regional mexicano, gracias a su talento para componer e interpretar él mismo sus propias canciones. El plebe lanzó su disco Mi sueño y trae un tema que se llama La dosis perfecta en el que incluyó el mariachi, por lo que se une a la larga lista de jóvenes que se preocupan por rescatar nuestra música.

Chayín también hizo recientemente un dueto con su paisano El Bebeto con el tema Así es la vida, cover que hiciera famoso la banda de rock Elefante; el tema les quedó tan bien que hasta Reyli Barba los mandó felicitar.

Por último les cuento que José Luis Roma, del dueto Río Roma, hizo mancuerna musical con Alejandro Fernández, pues le compuso un tema especial titulado Caballero que está lleno de romanticismo y mucho sentimiento; el cual marca el regreso de El Potrillo a la música ranchera. José Luis Roma se encuentra nominado a los Latín Grammy en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana, por Alguien Mejor que yo, tema que escribió para Bronco.