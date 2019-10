“Está cante y cante con mi papá”

Like

En el Teatro Rafael Solana de la CDMX, la actriz Itatí Cantoral y el actor Álvaro Guerrero estrenaron la puesta Testosterona, en donde la artista se pronunció a favor de que la familia Sosa tenga un duelo tranquilo de José José. Recordemos que su padre, Roberto Cantoral fue muy amigo del cantante pues le compuso el tema “El Triste”.

“Lo único que puede decir es que amo al Príncipe de la Canción, lo amaré por siempre y vivirá en mi corazón, lo demás no me interesa, como dice la canción, ya olvidé y pido un aplauso para el amor. Estaré trabajando el día de su homenaje. El espíritu de José José ya no está, ya partió, ya está con mi papá cante y cante”.

Continuó. “A mí qué me importan los problemas entre sus hijos, hay que pensar en qué pasa con el país, cuánto estás ganando, cuánto estás gastando… Que en paz descanse José José”, finalizó.