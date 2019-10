En Pumas hay materia para el Tricolor, asegura Míchel

En Pumas de la UNAM existe talento en todas sus categorías para integrar las diferentes selecciones mexicanas, afirmó el técnico español Miguel González “Míchel”, quien invitó a los encargados a verlos para tomarlos en cuenta.

“Somos un equipo de cantera y no hemos tenido a nadie en (Juegos) Panamericanos (Lima 2019), creo que con todo respeto para cualquier técnico de selección mexicana, creo que tenemos futbolistas para que les echen un vistazo, porque están bien para jugar en cualquier categoría”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Cantera, el estratega se refirió también a las palabras de su homólogo argentino del Tri, Gerardo Martino, quien en sus primeros meses de estudiar al futbol mexicano lo consideraba lento.

“Hay equipos con distintas tendencias, a veces creo que hay demasiada ida y vuelta, no tiene que ver con la velocidad, sino con la estabilidad, no me parece que sea lento. Lo que le entiendo es que su idea era demasiado lento, pero ha comprobado que no”, estableció.

Así mismo, indicó que el futbol mexicano necesita afianzarse en los escalones que se encuentra, para ir hacia arriba, tal y como le sucedió a España antes de ganar la Euro Austria-Suiza 2008 y la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.