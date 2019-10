¡Ya hay nuevo trailer para “Rick & Morty”!

Vuelve el científico ebrio y su cobarde nieto a las pantallas de todos los fans de la serie. Después de tanto tiempo sin saber de ricky y morty, regresan el diez de noviembre con el estreno de los cinco primeros capítulos de la cuarta temporada de la serie de animación, que en España se verán en HBO y TNT el mismo día de su estreno en Estados Unidos.

Son muchas las nuevas aventuras que vivirán Rick y Morty en un regreso en el que también están de vuelta viejos conocidos como Mr. Poopybutthole o los icónicos Meeseeks con su distintiva frase: “Look at mee”.

La nueva temporada tendrá hasta diez episodios, aunque, de momento, se emitirán los cinco primeros, algo que, tal y como anuncia el adelanto, son “la mitad de la temporada que merecen; toda la temporada que podíamos gestionar”.

Q: When is Rick and Morty coming back?

A: Sunday November 10th at 11:30p #rickandmorty pic.twitter.com/USxMVU6yiI

— [adult swim] (@adultswim) October 7, 2019