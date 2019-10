Llegan el miércoles en ataúd de 24 quilates

Like

La mitad de las cenizas de don José José vendrán dentro del ataúd original que se usó en los funerales de Miami, el cual esta bañado con oro de 24 quilates y tiene un valor superior a los 450 mil pesos. Por lo tanto, la gente que está esperando a su ídolo acá en México, verá una hermosa caja funeraria con las cenizas dentro.

Además se tiene contemplado que los restos del intérprete de Almohada lleguen este miércoles directamente de Miami en un avión oficial, ya sea de la armada o de la marina. El recorrido de las cenizas iniciará en el Palacio de las Bellas Artes de la CDMX en donde permanecerá el tiempo suficiente para que se pueda despedir el pueblo, para después ser trasladadas a la Basílica de Guadalupe, recinto católico en el cuál se le oficiará una misa, posteriormente las cenizas serán llevadas a la colonia Clavería en donde vivió José José hasta que empezó a ser famoso. Finalmente los restos serán depositados en el Panteón Francés de la CDMX en la cripta de su madre, la señora Margarita Ortiz, tal y como lo pidió don José en vida.

Trascendió que existe un acuerdo entre el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, y la familia de José José, fallecido el pasado 28 de septiembre, para que la mitad de las cenizas del intérprete lleguen esta semana a la CDMX, donde la Secretaría de Cultura ya está organizando las actividades en homenaje al Príncipe de la canción.

“Va a haber un homenaje muy grande allá en Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe, él (José José) va a ir, pero va a ir la mitad de él. Una mitad de su corazón se quedará en México y la otra en Miami”, dijo Sarita Sosa en el marco de los funerales que se le hicieron a José José en Miami este fin de semana. Tras dar la noticia, miles de seguidores volvieron a atacar a Sarita Sosa, quien de por sí ya había sido criticada en redes sociales por no haberse comunicado con sus hermanos mayores Marysol y Pepe Sosa para decirles en dónde estaba el cuerpo de su padre.

Sin embargo, pese a que los hermanos Marysol y Pepe Sosa hicieron hasta lo imposible para llegar a un buen acuerdo con su media hermana Sarita Sosa y la señora Sara Salazar, no pudieron convencerlas de que no cremaran a José José, porque los fans exigen que sea trasladado el cuerpo completo hasta la CDMX.

De hecho, Marysol y Pepe interpusieron en el Consulado de México en Miami el recurso “Medida precautoria de no incineración”, pero esto no les valió para que el cuerpo de su padre no fuera incinerado.

Desechos con la notica, por no estar de acuerdo, Pepe y Marysol, compartieron con los medios de comunicación a la salida del Consulado que “Pues sí, desgraciadamente (aceptamos la cremación), porque a la señora (Sara Salazar) no hubo para dónde moverla (…) lo aceptamos a regañadientes”, dijo José Joel a las afueras del Auditorio del Condado de Miami, en donde este domingo se llevó a cabo un homenaje a José José abierto al público.

Anel Noroña, segunda esposa de José José está indignada porque el cuerpo del cantante no llegará completo a la CDMX.

