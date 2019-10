Horóscopos para este martes 8 de octubre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente Acuario usa pirita para atraer el dinero y llegue abundancia.

ARIES

(marzo 21/abril 20)

Se manifiesta una renovación interna, te acostumbras a los buenos hábitos y se hacen parte de tu rutina o costumbre, ya son parte de tu vida. La necesidad de estar acompañado no es necesaria, te sientes tan bien que disfrutas cada momento del día.

TAURO

(abril 21/mayo 21)

No debes de alardear de tus cambios o tus cualidades que haz mejorado lo importante es que tu mismo té sientas satisfecho por esos logros. Ya no pienses tanto en hacer las cosas y concretarlas. Modifica la actitud obtendrás lamentables consecuencias.

GÉMINIS

(mayo 22/junio 20)

Lo más conveniente es que si estás en problemas te refugies en tu familia, ellos te ayudarán. Administra bien tu dinero, y ve contemplando un viaje, te va alcanzar solo si te sabes administrar bien. Actuar con moderación manifiesta el equilibrio emocional y la armonía que sientes.

CÁNCER

(junio 21-julio 22)

Muchas actividades, tendrás ocupado el tiempo, por eso debes organizarte bien para no fallar.vence el reloj y se puntual, no te satures tanto, también tienes que descansar. No esperes que tus problemas se solucionen solos debes de buscar alternativas y lograrás cambios importantes.

LEO

(julio 23-agosto 22)

Se manifiesta tu intuición gracias a una estrella, llevándote a el mejor lugar, donde vas a ganar bien. Sabes sacrificarte por trabajo y por estudio y se te lleva a una recompensa o a un mejor nivel. Esas ansias por ser mejor te conducen aprender o sofisticar tus técnicas de trabajo.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

El sol impacta con tus sentidos, más sensibles y receptivos. Poner mucho de tu parte para cambiar el transcurso de la semana y mejore tu suerte. Valora la posición privilegiada en la que te encuentras. Es posible que te encomienden mayor trabajo o alguna misión extra.

LIBRA

(septiembre 23-octubre 22)

A un que te de flojera despréndete de ese defecto y sigue adelante recibirás su retribución. La energía está concentrada en tu destreza y tu inquietud que hace que concretes los deseos. Posiblemente vas a conocer a una persona con mucha compatibilidad, tienen mucho en común. No te estreses por el trabajo o puede traer un cansancio o fatiga.

ESCORPIO

(octubre 23-noviembre 21)

Una mala experiencia de una persona que te hirió limita mucho tu presente para darte una oportunidad pera volver amar. Busca hacer equipo para sacar un proyecto importante te va a funcionar. No te conviene hacer caso a esos sentimientos que te ponen triste o angustiado disfruta de las maravillas que te hacen sentir bien.

SAGITARIO

(noviembre 22-diciembre 21)

Espera unos días más para seguir conociendo a esa persona, algunas virtudes puedes cautivarte y algunos defectos desmotivarte. No claudiques con tu posición no escuches a los que te incitan a irte por caminos turbios o corrompidos. El trabajo va estar fluyendo y el ingreso va entrar llenando tu cartera de dinero.

CAPRICORNIO

(diciembre 22-enero 20)

Valora tu relación ya que una persona tratará de conquistarte, no traiciones para que el karma no se manifieste. Semana tranquila, pocas actividades y te sabes expresar de manera directa y clara. Un momento especial donde te sentirás afortunado de estar ahí.

ACUARIO

(enero 21/febrero 20)

Intentan manipularte e influir en ti para que seas como te dicen, defiende tu personalidad y tus gustos. Dejas a un lado actividades que te fastidian y estresan, logras sustituirlas por mejores que te convencen y te motivan. Defina más tiempo a tu trabajo vas a ser más destacado, siendo el mejor tienes gran talento.

PISCIS

(febrero 21-marzo 21)

Quedan algunas cicatrices emocionales que perturban tu mente, despeja lo que quiere. Eres fuerte y sabrás pasar esta crisis de identidad, una ves definido se abren caminos de éxito. Atraviesas un periodo económico donde debes dar prioridad a gastos y pagos.