Eladio Carrion estrena “Qué me importa! junto a La Manta

Eladio Carrión se unió al exponente dominicano La Manta en su nuevo tema “Que me importa” bajo el sello Rimas Music, el intérprete urbano puertoriqueño realiza por primera vez un junte con su colega dominicano logrando que el tema “Que me importa” tenga un sonido y un estilo exclusivo para las discotecas.

El sencillo realizado por los productores dominicanos 420 Hits, ‘Que me importa’ tiene un ritmo que refleja el sonido propio de la región caribeña, de República Dominicana. El tema, que está disponible en todas las plataformas digitales, posee el contagioso estilo del dembow.

Carrión afirma que la canción lleva un mensaje claro. Incluso, explica que el título refleja lo que quieren expresar. “El tema se trata de exactamente lo que dice el título, “Que Me Importa”. En específico que no nos importa lo que la gente diga. Para mí también es mi primera canción de “dembow”, un género que siempre me ha gustado y estaba loco por sacar una canción del mismo”, afirma el cantante.

El video musical de Rimas Entertainment fue producido y dirigido por Rodrigo Films, el reconocido director dominicano que también estuvo a cargo del video de “Animal”, otro de los éxitos de Eladio Carrión. El video de “Que Me Importa” es totalmente dinámico y se grabó en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Acerca de su experiencia en Santo Domingo, Eladio Carrión comenta que fue real. “Fuimos para el barrio en Santo Domingo donde vimos la realidad de lo que se vive en la calle. Si uno quiere, puede superarse sin importar lo que diga la gente”, concluye el artista.