“Consuelo Duval va a tener todavía muchos novios, está bellísima y es muy desmadrosa”, dice su hija Pali Duval

–¿Has querido a alguno de los novios o esposos de tu mami Consuelo Duval?, le pregunté a Pali Duval.

–El último novio que tuvo mi mamá, Toro, ni lo conozco, hablé una vez con él y ya, pero mi mamá no se va a vivir con ningún hombre, somos incapaces de separarnos, una vez dijo que se iba 3 meses de retiro espiritual a San Antonio pero nunca se va, no puede dejarnos ni a Michelle y a mí.

–¿Él que se case contigo, se casa con Consuelo?

–Sí, algo así.

–Si te da a escoger como Julián Gil a Marjorie, ¿tu mamá o yo?

–No, pobrecito, me voy con mi mamá que además es cero invasiva, si yo me casara, no viviría conmigo ¡pero sí viviría a ladito!

–¿Te dan celos cuando tu mami tiene novio?

–No son celos, es miedo a que la lastimen porque es entregada, enamoradiza y generosa, a diferencia de mi hermano Michel y de mí, que somos súper fríos y muy diferentes a ella en ese sentido; pero es una señora de 50 años que se sabe cuidar y me gustaría que encuentre a un hombre con quién envejecer. La veo todavía muy desmadrosa, la conozco y sé que va a tener muchos novios más, está flaquísima, bellísima, tiene una cara divina.

–¿Ves a tu papá verdadero?

–No sé ni dónde está, lo busqué una vez por curiosidad porque en mi adolescencia me dolió no tener esa imagen pero fue súper negativo para mí hablar con él. No me dio paz, está muy resentido con la vida y yo tengo mucha mamá, a él le deseo mucha luz.

–Tu mamá me contó que después de tu papá, llevó a su novio ante la Virgen con ustedes y le hizo jurar que no les haría nunca daño, ¿él sí fue como tu papá?

–No, nunca me vi en la necesidad de decirle “papá” a ninguna de las parejas de mi mamá, me encariñé mucho, me aportaron, les aprendí pero siempre he sido muy fría para buscarlos como papás. Y aunque siempre me trataron muy bien, ninguno me mantuvo, y la carrera que mi hermano y yo hemos hecho no se las debemos a ninguno ni a mi mamá, la hemos trabajado y lo hemos logrado nosotros. He tocado muchas puertas y me han cerrado otras y estoy abierta a tener una relación solo si me suma y entiende mi trabajo, dijo Pali, cuyo hermano, Michel va y viene de Los Ángeles donde participó en La Señora Acero y canta y compone.

–¿Ustedes ganan su propio dinero o Consuelo los mantiene?

–Nosotros vivimos en su casa pero yo me mantengo y mi hermano se mantiene, tenemos que pasar el súper y mantenimiento.

–¿Eres chistosa igual que tu mamá?

–Yo soy chistosa en mi amargura, a veces soy muy amargadita, pero soy más seria, más intensa y más emocional que mi mamá, concluyó la bella Pali Duval, quien canta y actúa.