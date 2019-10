Casos bochornosos en la televisión presentan: un lemúr le quita su peluquín a reportera

Las transmisiones en vivo suelen tener ciertos momentos chuscos, debido a que no se tiene control sobre el entorno, todo es posible; suma a esto animales, y las posibilidades son infinitas. Así a una reportera le tocó la mala fortuna de toparse con un Lemur muy travieso.

De acuerdo con información de Daily Mail, la meteoróloga del canal de televisión WALB se encontraba entrevistando a un representante de Eudora Farm Petting Zoo, cuando el animal le quitó su cabello postizo. El chusco momento quedó registrado en video, y como era de esperarse, rápidamente se volvió viral.

Our local weather lady got her wig snatched by a lemur on live tv today pic.twitter.com/ibJbnUMQ3T

— Shea Browning (@SheaBrowning) October 4, 2019