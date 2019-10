Reitera que becas llegarán a todos

Durante su evento en Huajuapan de León, Oaxaca, algunos de los asistentes reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no habían llegado correctamente las becas para estudiantes, pero el aseguró que si aún llegan, si lo van a hacer.

Todo comenzó cuando AMLO habló de las becas, ahí comenzaron los reclamos entre el público asistente y el presidente dijo “¿Cómo no? A ver, a ver, espérense, ¿Creen que yo me dejo engañar?”, el presidente informó del número de alumnos beneficiados por las becas de preparatoria en dicho municipio.

Ante los reclamos insistentes, AMLO dijo “¿Cómo no? Y si no les ha llegado, les va a llegar, ¡me canso ganso! No es lo mismo de antes, esto ya cambió, vayámonos respetando. No confundan la política con la politiquería”.