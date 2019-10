Causa ventas millonarias

Like

Desde su enfermedad hasta su muerte (28 de septiembre de este año), José José incrementó la venta de sus canciones en plataformas digitales en 58,668 millones de reproducciones, colocándolo en el cuarto lugar de los cantantes de mayor venta en línea.

Las regalías por concepto de venta de las canciones se dividen entre compositores y cantante, pero quienes reciben mayor porcentaje son los primeros y el menor tanto es para los cantante, sin embargo, en el caso de José, su negociación con la disquera BMG Ariola es de un porcentaje por encima de lo acostumbrado porque representa una garantía en venta de canciones en línea y en discos.

Su muerte ha contribuido a la venta vertiginosa de discos y reproducciones en plataformas electrónicas y el mayor escándalo en torno a su muerte, es la actitud de Sara Salazar, la hija menor de José que ocultó durante un año y medio el estado de salud de su padre, y a raíz de conocer el deceso, ocultar el paradero del cuerpo del Príncipe.

Las largas semanas de incertidumbre y angustia de José Joel y Marysol y no encontrar explicación a la conducta de su hermana mayor que ocuta el cadáver, se difundió por televisión y por interned tantas veces como minutos tiene una hora.

Más tarde, se conoce la noticia de que José José no murió en un hospital de Miami, sino en una casa de retiro y aún creció más la curiosidad, especulaciones y el coraje en contra de Sara Salazar y de su hija, la polémica Sara Sosa.

Este otro factor estimuló el interés por oir en forma particular una canción del cantante y las ventas se dispararon (desde su muerte hasta la fecha) en un maillón de reproducciones diarias a nivel mundial, en un cálculo no preciso, pero no lejano de la realidad.

Hasta el sector juvenil, que no son los clientes habituales del cantante, causó curiosidad por bajar canciones de José José, incrementando el volumen forma considerable y desde luego que se incluye, además, a personas de todas las edades.

¿Cómo se monetizan las reproducciones para saber de cuándo dinero se recaudó y cuánto le pertenece a los herederos de José José?, es un cálculo imposible de medir y que solo las empresas concesionarias de estas plataformas, los saben hacer porque influyen factores como el valor de la moneda de cada país donde bajaron las canciones y las tarifas en cada caso.

Lo que si podemos suponer es que se trata de regalías millonarias y que José José produce más dinero muerto que vivo. Esto será un tema que provocará otro gran escándalo de grandes dimensiones, dependiendo del contenido del testamento.