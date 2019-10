Yalitza Aparicio, nueva Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco

México.- La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue nombrada hoy embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en un evento en la sede del organismo en esta capital.

El nombramiento le fue entregado por Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, quien reconoció de esta manera actividades previas de Aparicio en derechos humanos en general e indígenas en particular.

Aparicio, quien saltó a la fama por su actuación en la película Roma dirigida por Alfonso Cuarón, nació el 1 de diciembre de 1993 y se ha mostrado comprometida con la lucha contra el racismo y a favor de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.

La oriunda de Tlaxiaco, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, es la primera actriz de un grupo indígena del país latinoamericano en haber obtenido una nominación a un Premio Oscar, recordó la Unesco en una información oficial.

Forma parte ya del conjunto de rostros del Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2019, y apoya la campaña de la ONU ¡Digamos no al racismo!

"We are unaware of the indigenous communities that are a part of us. I hope that in the future we will learn to live together & learn from them."

Congrats to @YalitzaAparicio on becoming @UNESCO Goodwill Ambassador for #IndigenousPeoples!✨

Welcome to the family!👏 #iyil2019 pic.twitter.com/k83dbDeBcP

— UNESCO (@UNESCO) October 4, 2019