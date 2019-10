Reclusos a escenario en la ex Residencia de los Pinos

La ex residencia Oficial de los Pinos, sirvió de escenario para que personas privadas de su libertad en el Reclusorio Preventivo Norte presentaran la obra Tlamaquitiliztli: no morirá la palabra, no encerrarán nuestra voz.

Las diez personas que purgan condena en el reclusorio norte, iban encabezadas por el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Antonio Hazael Ruiz quien explicó que los participantes en la obra son integrantes de la Compañía de Artes Escénicas “El Reno” y trabajan con el colectivo Arte Sin Frontera en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) y el Centro Cultural Helénico.

El funcionario capitalino, dio a conocer que la presentación se difunde por primera vez en el Complejo Cultural los Pinos la cultura y arte que generan y practican las personas privadas de su libertad en los centros de reclusión capitalinos

