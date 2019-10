“Memo es mejor que Marchesín”

Ciudad de México.- Adrián Chávez llegó en la década de los ochenta para ocupar el puesto de un histórico y figura del América: Héctor Miguel Zelada y, como se dijera en el argot porteril, llenó los guantes del argentino ganando dos títulos ligueros, regalando actuaciones memorables.

Y, 32 años después, como si fuera una regresión en el tiempo, por esas casualidades que de vez en vez tiene el destino, con la vuelta de Guillermo Ochoa al Nido de Coapa para suplir la baja de Agustín Marchesín, parece repetirse una historia que, asegura el mismo Chávez en entrevista con Grupo Cantón, sin titubeos, será igual de provechosa como cuando a él tocó ser parte de aquellas líneas, llegando procedente del Necaxa.

“Para mí el América gana en todos los sentidos, porque de inicio, para mí Memo es mucho mejor portero que Marchesín, para mí. Agustín fue el mejor los últimos tres años en la Liga MX, indudablemente, eso también lo comentaba, pero aquí gana más el equipo y el entrenador, porque en primera es mexicano; segunda, el técnico gana un puesto en la cancha de extranjero, eso también es muy positivo.

“A Ochoa le está pasando algo muy similar a lo que me ocurrió a mí cuando llegué al club, hacer olvidar a un futbolista que fue durante siete años el mejor guardameta de México y que obviamente mucha gente pensaba que no iba a poder con el paquete. Memo ya ha demostrado que es uno de los mejores del mundo, no catalogado por mí, por la gente que sabe, que da los premios, Marche nunca figuró de esa manera ni siquiera a nivel Latinoamérica”, explica.

Pero Chávez, quien fue parte de la formación del hoy guardián titular de la Selección Nacional, agrega la valía de tener a un tipo con tamaños de leyenda para el americanismo, pues además lo ve como el próximo líder en los tiempos venideros.

“Gana un referente que desde los seis años está en el equipo, a los jugadores jóvenes les va a dar mucha motivación viendo a un jugador que salió de las fuerzas básicas, es un ejemplo para todos ellos, si así lo quiere, va a ser por muchos años el referente del América”.

Defiende al ‘6’

El Negro, como le decían sus compañeros en los llanos, sale en defensa del guardavallas de las Águilas, pues además puntualiza sobre la raíz del problema que ahora mismo aqueja la escuadra dirigida por Miguel Herrera.

“Los últimos Mundiales que ha jugado ha crecido mucho como portero, lamentablemente regresa en un momento en que el equipo defensivamente está muy mal; qué tan mal estaba que Paul Aguilar tuvo que jugar como central, cuando en su vida lo había hecho.

“Y Memo, salvo un gol que le pasa por abajo (ante Pumas), los otros han sido por rozones, porque le tiran a bocajarro, realmente no ha incidido en los empates”, agrega.

Cualidades

Adrián, quien pudo compartir con Paco Memo desde muy chaval, como un experto en el puesto incluso justifica sus dichos enumerando las aptitudes del cuatro veces mundialista con México.

“Yo lo conocí desde los seis años, y cuando me retiro estuvo entrenando conmigo bastante tiempo, entonces le tengo un gran cariño, lo conozco de pe a pa, sé la forma en que ataja, la forma como es, la forma en que actúa, la forma como se desenvuelve, en todos los sentidos, tanto en la parte humana como en la parte futbolística.

“Es un atajador nato, mucha gente no sabe, pero su ventaja es que para la estatura que tiene parece que mide más, pero es porque tiene los brazos más largos de lo normal, por eso llega a muchas pelotas que otros no llegan, tiene mucha personalidad y coordinación, desde muy chavito lo utilizaban en categorías mayores, porque sabían que siempre ha sido garantía”.