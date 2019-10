En México, el cuerpo de José José sólo para homenaje

Transcendió la noticia en Miami que Las Saras están poniendo obstáculos para las gestiones de traer a México el cadáver de José José, y es que existen argumentos que revelan que ella tiene interés para que no se haga el traslado a la CDMX. Y si finalmente es traído a capital, será bajo las condiciones de la señora Sara que sigue siendo su esposa por lo civil del cantante y tiene la patria potestad sobre el cuerpo de don José.

Esto significa que si Sara Salazar permite el traslado, éste será condicionado a que se le rinda el homenaje en la capital de nuestro país y se regrese el cuerpo para ser sepultado en Miami. En forma extraoficial se sabe que los restos de El Príncipe de la canción podrí ser traídos entre el lunes o martes, después del homenaje que le rindan en Miami en un teatro para 2 mil personas con la participación de cantantes invitados, entre ellos Cristian Castro y muchos más. El teatro será abierto a las 4 de la tarde exponiendo el ataúd y el público podrá pasar a despedirlo hasta las diez de la noche.

La información de los obstáculos que ponen las Saras para traer el cadáver a México lo citó el programa internacional Suelta la sopa:

“Hace minutos nos acabamos de enterar que María Celeste confirmó que el cuerpo de José José no saldrá de Miami, por pedido de la señora Sara y de su hija Sara Sosa, al parecer existe el fuerte rumor de que están prohibiendo a las personas aledañas a José Joel entrar al funeral, al parecer hay una lista que si tú dices que vienes de parte de José Joel no te dejan pasar, son fuertes declaraciones que me dieron y no puedo revelar la fuente que me señaló esta información”, dijo la conductora.

Continuó “Sara madre ha decidido que los restos de José José queden en Miami, porque ella por orden médico no puede viajar a México debido a que ha sufrido tres derrames cerebrales, ella quiere llorarle y llevarle flores a su esposo cuando así lo decida. Sara tiene la patria potestad legal para tomar esta decisión. Las dos Saras así lo decidieron“, concluyó en el programa.

Por lo tanto, lo que suponíamos una reconciliación entre los hijos, luego de ver que se abrasaron en el Consulado de México en Miami, por la intervención del cónsul Jonathan Chait, al parecer fue un espejismo ante esta noticia que desencanta a los mexicanos y que desde luego crea malestar y repudio en contra de Sara Salazar, la tercera esposa de José y de la hija Sara Sosa que se nota inmadura, despiadada y carente de sentido común.

Sin embargo, los hijos Marysol y José Joel Sosa, lucharán hasta el último momento para lograr lo que todo México quiere, que se traiga el cuerpo de José José a la capital de México para entregarle en reciprocidad todo el cariño que nos dio a través de sus canciones.

Es tanto el amor de los mexicanos por el Príncipe que se han instalado kareokes por puntos claves la CDMX, en especial uno de talla internacional en La Alameda Central, en donde la gente espera cantando la llegada del cuerpo de José José para velarlo, llorarle y cantarle.

Por su parte la Secretaria de Cultura de la CDMX, Alejandra Frausto, dijo que su oficina se ha coordinado con diferentes instituciones y que están listos para lo que la familia decida sobre la estrategia del homenaje y así poder ofrecerles el mejor lugar.

EL PUEBLO ESPERA CANTANDO AL PRÍNCIPE

Este viernes, cientos de fans de José José se reunieron desde muy temprano en el Kiosko de La Alameda Central de la CDMX para rendirle un merecido homenaje a su ídolo, pero en esta ocasión cantando. Y es que en el pequeño foro de la época porfirista, se instaló un enorme equipo de karaoke para que todos los que quisieran se echaran un palomazo interpretando las canciones de José José, mismas que dejaron huella en el corazón de todos los mexicanos.

En la fiesta musical, que duró seis horas, se encontraban fanáticos que llevaban pancartas, fotos, sombreros, matracas e infinidad de artículos referentes a su ídolo. No faltó quien empezara la porra para don José o quien incitara a la multitud a cantar a capela. Entre aplausos, algarabía, muy buen humor y una que otra lágrima de algún fan, así se llevó esta verbena popular sin precedentes.