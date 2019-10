¡Superman y Lex Luthor en México!

El actor Michael Rosenbaum, conocido por darle vida al villano de la exitosa serie de televisión Smallville se une a la lista de invitados especiales a la Mole Convention 2020.

Después de anunciar la visita de Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent en la misma producción, quien agoto los boletos para participar en sus sesiones de autógrafos y fotografías en menos de 24 horas.

Rosenbaum visitará la convención el sábado 14 y domingo 15 de marzo; además de su papel en la serie, el actor se encarga de darle voz al superhéroe Flash en series animadas y videojuegos; ha participado en cintas como The Neighbor, Hit and Run, Back in the Day, Urban Legend, y Sweet November, por mencionar algunas.

La Mole Convention 2020 tendrá lugar en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México el 13, 14 y 15 de marzo de 2020, la preventa de firmas y fotografías con Michael Rosenbaum estará disponible desde este jueves 3 de octubre en la plataforma Boletia.com.