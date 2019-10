“Stuart Little” en la Casa Blanca

La seguridad en la Casa Blanca es algo de envidiarse, sin embargo, somos seres humanos y vivimos en un mundo que es incontrolable, dando paso a eventos que jamás uno pensaría que pasarían, como ayer, cuando un ratón cayó sobre un periodista desde el techo.

En una de las oficinas de prensa de la Casa Blanca, fue que se sucitó el curioso percance, donde el reportero Peter Alexander, de NBC News, sufrío al caerle un ratón desde el techo, causando el caoes entre los presentes.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp

— Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019