Se toma un descanso en su carrera

La actriz asegura que no ha parado en 15 años y por eso se esperará un tiempo para agarrar un proyecto que la enamore

Después de anunciar su salida de la serie “Dinasty”,en donde participó un tiempo, la ex novia de El Gallego, Ana Brenda Contreras se tomará un descanso en su carrera, pues según la actriz, quiere darse este tiempo para poder escoger un proyecto que la enamore. Contreras hizo hincapié en que desde que tiene 15 años no se ha podido tomar un tiempo para ella, por lo que esta decisión la tomó pues se siente cansada, por lo que ahora tendrá oportunidad de hacer cosas para ella y así esperar un proyecto que supere sus expectativas.

“Yo no reniego de mis éxitos, no reniego de la fortuna que he tenido de hacer una carrera tan bonita, de tener gente que me sigue, al contrario, estoy muy agradecida, pero también creo que es verdadero y decir que no he parado desde hace 15 años, nunca ni un sólo año, no he tenido la oportunidad de decir este proyecto si, este no, entonces a veces pasan muchas cosas en tu vida que te sacuden y te dicen la vida es cortita y hay que disfrutarla”, dijo la actriz.

Pese a que “Por amar sin ley” tuvo significativas cifras de rating para Televisa, la actriz mexicana decidió dar un paso al costado y reveló sus motivos de su salida con publicación en Instagram. Recordemos que Ana Brenda Contreras estaba grabando la segunda temporada de la telenovela “Por amar sin ley”, pero finalmente decidió dar un paso al costado por nuevos proyectos.