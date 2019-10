Se maneja en bajo perfil

La coahuilense sigue cosechando frutos en el terreno laboral y por eso se le ve guapísima conduciendo en los programas de TV Azteca, como Venga la Alegría y eventos especiales de la televisora.

Sin embargo, lo que sí es un misterio, es su relación con el príncipe del pop mexicano, Carlos Rivera, con quien se dijo reciente mente que contrajo matrimonio en una boda muy íntima en la que solo acudieron escasos 20 invitados en la tierra de la cantante. De hecho, se rumoró que la pareja de exacadémicos hasta compraron una casa para tener su propio nidito de amor.

Los rumores se acrecentaron cuando los dos tortolitos subieron, en distintos puntos turísticos, fotos de su estancia en Europa, lo que supuso que los cantantes estaban de luna de miel. Lo cierto es que este par se maneja en perfil bajo y no quieren soltar prenda de su relación, porque no quieren que los fans los sigan por su historia de amor, sino por su talento en los escenarios.

“Nos cuidamos siempre. Es por eso que no queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Por eso no compartimos nada”, aseguró Rodríguez.

Eso sí, la Cynthia y Carlos han sido muy discretos con su relación y evitan ser captados juntos en eventos públicos.