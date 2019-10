Mucho metal

Knotfest, el fenómeno de la música metalera creado por la multipremiada banda, Slipknot, ha anunciado la alineación completa de sus dos eventos en México, este 31 de noviembre (Knotfest) y el 1 de diciembre ( Forcefest).

Este año, Slipknot encabezará los dos eventos en apoyo de su nuevo álbum We Are Not Your Kind, el cual debutó en el número 1 en ocho países tras su lanzamiento el mes pasado.

El Knotfest México tendrá lugar en el Parque Deportivo Oceanía y marcará la primera actuación de Slipknot en la Ciudad de México. En el primer, la banda contará con: Evanescence, Bullet For My Valentine, Papa Roach, 311, Carcass, Suicidal Tendencies, Stratovarius, Nothing More, Of Mice And Men, Belphegor y muchos más.

Mientras, el Forcefest contará con Zombie, a quien se unirán W.A.S.P., In Flames, Saxon, Accept, Testament, Exodus, Ghostemane, Total Chaos, La Castañeda, Cherry Bombs y más.

Los organizadores, Live Talent, preocupados como siempre por ofrecer a los asistentes un lugar con vías accesibles y seguridad eligió la sede del Deportivo Oceanía por su sencillez en el tema de la accesibilidad.