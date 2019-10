Jugar y sentirse protagonista, claves para que Guardado siga en Betis

El experimentado mediocampista mexicano Andrés Guardado aseguró que lo que le motiva para continuar en un club es jugar y sentirse protagonista, por lo que su estadía en Betis prácticamente está garantizada.

En el cuadro bético, el “Principito” es valorado y un elemento importante en el esquema del técnico Joan Francesc Rubi, por lo que sólo es cuestión de papeleo para que renueve con los verdiblancos.

“Siempre he expresado mi deseo de continuar. Estoy muy agradecido con el club, estoy feliz, me siento útil, y mientras eso no cambie seguiré. Estamos muy cerca de cerrar esa continuidad y ojalá sea así. Lo que a mí me amarra para estar en un equipo es jugar y sentirme protagonista, más que un contrato. El contrato es simplemente una formalidad”, indicó.

En declaraciones para una estación radiofónica dedicada al deporte, el jalisciense se dijo satisfecho cuando se desempeña en cualquier parte del centro del terreno de juego, sobre todo cuando es acompañado por un elemento que le pueda dar cierta libertad para irse al frente.