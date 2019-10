Horóscopos para este 2 de octubre: Día de muchas energías

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna nueva escorpio usa incienso de sándalo para atrae dinero y abundancia.

ARIES

(marzo21/abril20)

Estás dejando atrás todo lo que no necesitas, te desprendes de la mala suerte y de todo lo que te obstaculiza, logras depurar las malas vibras. Te renuevas con nuevas actividades que dan mayor emoción, concéntrate para no claudicar y poder seguir. Si te agobias y te estresas vas a querer dejar todo a medias, la estrategia es hacer todo con calma.

TAURO

(abril21/mayo20)

Los juegos de seducción dan mayor enamoramiento y sacan de la rutina, disfruta al máximo de la pasión. Un compañerismo manifiesta apoyo, se hace buen equipo y logras avanzar en un proyecto importante. No es bueno aislarse y ser aruño, date oportunidad de conocer a las personas y socializar. No le des tanta importancia a las cosas que no tienen o te van afectar, tómalo por el lado amable.

GÉMINIS

(mayo21/junio21)

Un nuevo estilo de vida atrae tu atención, nuevos hábitos para mejorar tu personalidad. El ritmo de trabajo dará excelentes resultados y muchas ganancias. Tu situación está mejorando y cada ves estás avanzando rumbo a tus objetivos. Diferentes puntos de vista enriquecen tu criterio y eres tolerante con otras forma de pensar.

CÁNCER

(junio22/julio22)

El orgullo no te conduce a nada bueno, ser más humilde se presta a la comunicación y a resolver diferencias. El universo atrae ganancias fortuitas, llena su bolsillo de dinero. Con tu pareja se encenderá un momento de pasión provocando un romance y enamoramiento que formaliza más la relación. Tus esfuerzos tienen resultado recibiendo gratificación.

LEO

(julio23/agosto22)

Tu actitud obstinada hace que choques y no te entiendas con nadie, replantea cómo te manejas. Llegan cambios importantes necesarios para mejorar, te costará trabajo acostumbrarte. Tu pareja le reprocha acciones impulsivas, mide cómo actúas y haz todo con más serenidad. La manera que te estás cuidando hace que te veas irresistible, atrapas las miradas.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Se presentan algunas dificultades para concretar negocios o pactar acuerdos. En próximos días tus deudores te pagarás y va a fluir más el dinero. Superas una crisis y logras estabilidad emocional, estando relajado disfrutas al máximo de todo lo bueno que tienes. Sus tareas tendrán posibles errores si las haces a prisa.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Tendrás visión para lograr emprender acuerdos que beneficien tu economía. Actualizar o aprender más te ayuda a poder realizar tus labores de manera más profesional. Tu pareja está muy sensible evita los roce y sobre lleva ese estado emocional. Detectas algunas faltas a tiempo que a un puedes corregir, es de sabios aceptar errores y trabajar en ellos.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Obtendrás grandes inspiraciones que pueden motivo para salir adelante y contentar ambiciones y actividades diferentes. Actuando con sensatez obtendrás cada una de tus deseos, no dejes que la pereza te venza. El diálogo con tu pareja revela algo nuevo, conoces algo diferente que te gusta más.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Llegan noticias que te entusiasman y te llegan de vitalidad. Una oportunidad de un empleo nuevo o un negocio va a traer mucho dinero a tus manos. Surges altibajos, no dejes que te perturben y despójate de esos malos pensamientos. Sus encantos cautivan a sus allegados por el carisma y el entusiasmo que tienes.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Es propicio actuar con mesura en las inversiones, fíjate bien en los acuerdos y en donde inviertes. La intervención de un amigo es crucial para estar más estable con tu pareja, les ayudará a convivir más, deja que intervenga para que los una. Fluye la armonía te sientes relajado y agusto en todas las actividades qué haces.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Las iniciativas tendrán sus resultados favorables por eso tienes que aferrarte. Desconfía de algunas ideas grandiosas no se podrán concretar y posiblemente serán perdidas. Los esfuerzos para agradar a esa persona especial son insuficientes, muestra detalles más auténticos. Tienes visión para emprender actos benéficos que puedes ayudarte.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Evita los roces con personas que intenten provocar o terminas mal. Superas una crisis económica pagando pendientes. Habrá una bonita reconciliación con un amigo que ya no veías. Panorama favorable en el afecto de pareja mucho apapacho y cariño. Cuídate de los entrometidos pueden meterte en problemas.