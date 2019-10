De Corredora Rarámuri a protagonista de la revista Vogue México

Like

Ciudad de México.- Con un estilo tradicional y lleno de estilo, María Lorena Ramírez, quien se convirtió en la primera mujer rarámuri al competir en un ultramaratón europeo, forma parte de una de las seis portadas del 20 aniversario de Vogue México.

En entrevista comentó: “Me gusta ser una mujer rarámuri, me gusta tener esta cultura, estas tierras que estoy pisando, donde he crecido, es un lugar muy bello. (…) Me siento muy feliz de lo que tengo.”

Las seis portadas muestran un homenaje a mujeres mexicanas líderes en su disciplina, entre ellas se encuentra la bailarina Elisa Carrillo, la actriz Irene Azuela, la arquitecta Frida Escobedo, la cocinera oaxaqueña, Abigail Mendoza, la chef Elena Reygadas, la restaurantera Gabriela Cámara y la maestra mezcalera Graciela Ángeles.

La directora editorial de la publicación en México y Latinoamérica, Karla Martínez expresó que estos ejemplares son un homenaje al país. “Esta edición es, sin duda, un tributo a las mujeres en México, a las que han criado, o las que han caminado a nuestro lado, algunas famosas y otras no”, mencionó.

De igual forma, la revista hace un recorrido por Latinoamérica en la búsqueda de mujeres que representen su cultura y engrandezcan su región.