Ajax de Edson Álvarez vence al Valencia en Champions League

Ajax de Ámsterdam, con el futbolista mexicano Edson Álvarez en el 11 inicial, mostró mando, solidez, y este miércoles venció 3-0 al Valencia en actividad de la Champions League.

El semifinalista de la Liga de Campeones de Europa pasada se paró con autoridad en el estadio Mestalla y se quedó con las tres unidades, para llegar a seis en el certamen y ser líder del Grupo H.

If you can't find words for tonight…🗞 #UCL #valaja

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 2, 2019