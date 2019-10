Tiempo al tiempo…

Ciudad de México.- Después del cambio de timón, de Pedro Caixinha a Robert Dante Siboldi, en Cruz Azul algunos elementos aseguran que están adaptándose al nuevo entrenador.

El zaguero Igor Lichnovsky, quien regresó a su posición original, después de jugar como contención con El Forcado, aseguró, de cara al partido ante el América, que necesitan tomar la nueva idea y metodología.

“Respecto al cambio de entrenador, es un proceso, tenías una idea, un planteamiento, una forma y llega un nuevo entrenador porque supuestamente esa forma no resultó, entonces hay que adaptar cosas nuevas, mejorar algunas que ya estaban y así te vas, entonces ese es el tiempo que requiere cualquier cambio”.

Mientras, en tono molesto acusó que quienes hablan desde fuera no saben el proceso que se necesita para funcionar.

“Ustedes han tenido más acceso a los entrenamientos. En mi vida como cristiano, no puede ser que le pida a Dios que me dé un diez y estudie para sacar un ocho, estamos trabajando para un diez, las cosas no han salido, ha habido todo un cambio muy grande, es muy sencillo hablar tanto cuando en verdad no se sabe mucho y los que saben qué es lo que pasa somos nosotros.

“Aún tengo la fe de que vamos a demostrar todo eso nuevo que estamos implementando”.