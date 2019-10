Esperan el cuarto hijo

Like

Sigue creciendo la familia. Ricky Martin va a ser padre por cuarta vez. Así lo anunció este fin de semana el cantante puertorriqueño de 47 años tras recibir un premio de la organización Human Rights Campaign, en Washington. “Me encantan las grandes familias”, ha asegurado el artista sobre el escenario justo después de dedicarle el premio a su pareja, el pintor Jwan Yosef y sus hijos.

El cantante no se detuvo en el templete para decirle a su pareja lo mucho que lo quiere. “Jwan te quiero. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, los quiero con todo mi corazón, son mi fuerza. Me inspiras cada día y me motivas para seguir adelante”.

Respecto a sus dos hijos gemelos, el puertorriqueño les dijo que son su motor de su vida. “Son unos niños increíbles, los quiero… Y Lucía, que es la luz de mi vida”, ha dicho emocionado el astro del pop al recibir el premio por su activismo en favor de los derechos LGTBI.

Recordemos que el cantante fue padre por primera vez en 2009 por gestación subrogada cuando nacieron los mellizos Valentino y Matteo. Años después Martin conocería a su marido, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef. Se conocieron en 2016 y un año después, el altar.

Martín ya había declarado en alguna ocasión que quería tener una hija: “La niñita bonita de papá tiene que venir”. Ahora, después de muchos años, la feliz pareja espera a su tan ansiado cuarto hijo.