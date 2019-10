A la alza, plagios en dos alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO.– La Ciudad de México se ubica en el tercer lugar en el número de secuestros, siendo la alcaldía Cuauhtémoc donde se ha extendido la comisión de ese tipo de delito durante los últimos ocho meses del año, según el conteo de la organización Alto al Secuestro, que afirma que la capital del país sólo está por debajo del Estado de México y Veracruz.

De acuerdo al reporte de la Organización No Gubernamental, de diciembre del 2018 al 31 de agosto del 2019 se contabilizó una tasa acumulada de 1,407 secuestros por cada cien mil habitantes en todo el país, y Veracruz ocupa el primer lugar con 343 plagios, le sigue el Estado de México con 252, la Ciudad de México registró 94 secuestros, Puebla tuvo 85, y Morelos 52.

De esas 94 carpetas de investigación abiertas en la Ciudad de México por el delito de secuestro, 19 ocurieron en la alcaldía Iztapalapa, que gobierna Clara Brugada; 16 se registraron en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde el morenista Néstor Núñez, sigue atrapado en resolver otros problemas dejando de lado el tema de la inseguridad, dando prioridad al cobro de cuotas a comerciantes por el uso del espacio público.

En el conteo de Alto al Secuestro, se observa que durante ocho meses de cuatro eventos relacionados al delito de secuestro, sólo hubo 5 detenidos, es decir, de los 94 plagios registrados en la capital, una mínima parte se alcanzó la detención de algún presunto responsable, lo que se traduce en una mala capacidad por parte de las autoridades para resolver los casos.

Para el abogado penalista y exsubsecretario de seguridad pública capitalino, Gabriel Regino, la entrada de la Guardia Nacional a algunas alcaldías no será suficiente para contener el clima de inseguridad que se vive en la Ciudad, sino lo más importante es la entrada de la Policía Federal Ministerial’, con la finalidad de desarticular a todo el crimen organizado que hay en la Ciudad de México.

“Eso no lo va a resolver la Guardia Nacional, eso no lo va a resolver la Procuraduría General de Justicia de la capital, eso lo tiene que resolver la Fiscalía General de la República, eso es la parte importante. Es la parte que no se conoce, o no se entiende”, reflexionó.