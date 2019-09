Reforma Educativa

LOS SEXENIOS ANTERIORES MOSTRARON INDIFERENCIA…

A causado verdadero estupor el cambio en materia educativa. Tal hecho no implica o no debe implicar ninguna sorpresa. Debe entenderse que el pueblo de México votó por un cambio, por tanto era previsible que la famosa “Reforma de Peña Nieto” fuera derogada, además de que en la práctica tuvo una vigencia En efecto no sólo Peña Nieto, todos los sexenios anteriores mostraron total indiferencia en todo lo relativo a la educación, pero particularmente con Peña, se llegó a los más bajos niveles. Los maestros fueron menospreciados y sus protestas, muchas de ellas criminalizadas, fueron la constante.

Siempre se culpó a los docentes de la mala educación sin darse cuenta que los responsables de ella eran los altos mandos de la Secretaría de Educación Pública, mismos que se distinguían por su mediocridad y particularmente su antipatriotismo al darle a la instrucción un enfoque mercantilista orientada a la formación de cuadros para actividades de bajo nivel laboral, en síntesis; formando obreros y profesionistas mediocres.

Deseamos que los cambios aprobados lleven un beneficio para la educación que tanto reclama el pueblo de México.