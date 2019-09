Rambo: la última misión

Like

Rambo vuelve a la pantalla grande. Con Rambo La Ultima Misión, el director Adrian Grunberg revive al soldado que Sylvester Stallone llevó a la fama, diez años después de que se estrenase John Rambo y casi 40 años desde que ‘Acorralado’ comenzase la franquicia.

Si eres fan de la saga, debes saber que Last Blood presenta al protagonista en un ambiente diferente de lo que hemos visto antes. Arranca la película y él está en Estados Unidos, en un rancho de su familia, viviendo con su cuñada y sobrina mexicanas. Ésta no es una película de jungla o desierto, pues la acción principal ocurre en este rancho y en el México fronterizo”.

Esta entrega no solo innova en la localización, también tiene un tono que no encaja con el resto de la franquicia. Es una película de venganza. Es muy ‘exploit’. Es cine ‘exploitation’ puro, que no tiene nada que ver con ninguna película de Rambo hasta la fecha.

Aunque la primera parte no llega a convencer, merece la pena esperar hasta el final. Es ultra violenta. Es ultra salvaje. Es una barbaridad. Rambo es Rambo y si mata, mata pero bien. Los 15 minutos finales sin lugar a dudas rompen el ‘salvajómetro”.

NUMERO

37 años han pasado desde el estreno de ‘Acorralado’ la primera película de la saga fílmica.

FICHA

Título: Rambo: Last Blood

Director: Adrian Grunberg

Clasificación: C

Género: Acción

Duración: 101 minutos

Reparto: Sylvester Stallone, Paz Vega, Marco de la O, etc.