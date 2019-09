No habrá denuncias contra expresidentes

Por Omar Aguilar

Coahuila.- En Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que si el tema de juzgar a los cinco pasados expresidentes llega a una Consulta Popular, aun así él opina que no se deben iniciar las demandas, porque lo que se busca es “ir hacia adelante”.

“Ah pero si la gente dice, por eso se está reformando el artículo 35 de la Constitución para que se puedan llevar a cabo Consultas Ciudadanas, si los ciudadanos lo pide pues a la consulta y que el pueblo decida. De todas maneras en esa consulta ya como un ciudadano dando una opinión yo diría no nos metamos en eso vamos mejor a pensar hacia delante, la transformación para que haya justicia de verdad en nuestro país”.

Durante la visita 62 a un Hospital Rural del IMSS, el jefe del Ejecutivo Federal expresó que si tuviera que optar por presentar demandar contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, preferiría no realizarlas.

“La gente va a aplaudir pero no vamos avanzar es mejor decir vamos hacia delante y lo pasado pasado lo que pasó pasó. Si hay denuncias en curso que se resuélvanme que no haya impunidad yo tampoco vamos hacer tapadera de nadie, pero nosotros no estar iniciando denuncias por que también tendríamos que buscar primero a los de arriba nada de estar agarrando chivo expiatorio, tendríamos que ir por Salinas, Zedillo Fox, Calderon y Peña Nieto.”

Ya ha tocado el tema, pero en esta ocasión puso todo muy en claro en el sentido de que no está de acuerdo en presentar demandas, porque lo que desea es avanzar y dejar lo pasado en el pasado.

“Voy a poner un ejemplo si tuviera que optar en presentar denuncias para castigar a corruptos o decidir por un punto final por darle vuelta la hoja y ver hacia delante y lo pensé y dije no vamos hacia adelante. No me voy a quedar anclado por qué si me meto a juzgar no nos van alcanzar las cárceles ni los juzgados pero ahí me voy a quedar en eso”.

DATO

Va bien

AMLO sostuvo que la corrupción se está combatiendo en todos los sectores, incluso dijo que ya hay reconocimientos internacionales de que las cosas van bien.