INE se hizo de la vista gorda en fraudes

Ciudad de México.– Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) por medio de la Unidad Técnica de lo Contencioso citara a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y al Coordinador General de programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, “por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante los programas sociales”, el mandatario negó que haya hecho uso de las ayudas; “vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta”.

AMLO aclaró que no podría comparecer ante el INE, que lo citó el Ejecutivo federal dijo que debido a que sale de gira de trabajo, enviará un escrito al organismo para para ejercer su derecho a la defensa.

Obrador dijo que viene de una lucha en donde padeció de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos y a los candidatos

“Los programas sociales, se los puedo hasta enlistar, que los utilizaban con propósitos electorales: Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera, puro programa clientelar con propósitos electorales, puro reparto de migajas, de despensas y frijol con gorgojo”.

El mandatario criticó a los consejeros del INE por “ahora convertirse en paladines de la democracia”, cuando se hicieron de la vista gorda con la aplicación de prospera

“Y, por cierto, con todo respeto, los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda, sobre todo en el último tramo, con la aplicación de Prospera, y ahora se convierten en paladines de la democracia”.

AMLO reiteró su respeto al órgano electoral, pues “son autoridad, si ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros nos vamos a defender y a aclarar lo que la autoridad determine”.

Y es que esto luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender el 16 de agosto el uso del nombre del presidente en la indumentaria y accesorios como chalecos, gorras, mochilas y gafetes que usan los servidores de la nación.

En sesión, los consejeros electorales coincidieron en que los servidores de la nación realizan una promoción personalizada del presidente, por lo que violan el artículo 134 constitucional.

Cabe recordar que el INE se ha visto envuelto en diversas polémicas como su papel omiso en varios procesos electorales, como el del 2006 donde AMLO perdió con Felipe Calderón, y el cual siempre ha sido señalado por varias personas como una fraude electoral.

Detalle

El órgano electoral informó que el citatorio “no constituye, de ninguna manera, una situación extraordinaria”.

Sabías qué El citatorio se dio tras la queja presentada por el PRD por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios

Numerarias

2011 Felipe Calderón Hinojosa, también fue citado por mensajes de su 5o. Informe de Gobierno, por desalentar el voto al PRI

2017, Enrique Peña fue citado por la difusión de promocionales de su informe y su aparición en un spot del PRI