Harta de haters

Lis Vega explotó a través de sus historias de Instagram contra las personas que le escriben mensajes ofensivos por los cambios físicos que se ha hecho, y aunque aseguró que al principio trató de ignorarlos, admite que llegó al grado que hasta la insultaban, y por eso decidió escribir un mensaje en donde les pide que si no les gusta su aspecto físico, que mejor no la sigan, pues empezará a denunciar las cuentas de quiénes le hacen ciberbuying.

“Yo siempre he sido una artista que no me gusta estar envuelta en el escándalo, mucho menos ponerme al tú por tú con las personas, eso siempre lo he visto mal. Aunque sí me sacaron de mis casillas. Es mi cuerpo, es mi vida, me siento bien, y quiénes me interesa que me vean bien, me ven así, bien”, aseguró.

“Si es necesario que me haga otra de retocadita de alguna parte de mi cuerpo para verme bien, pues lo haré. Por eso a través de ustedes pido a esas personas que no les guste mi aspecto o no me admiren, que mejor no me siguen. En verdad no deseo llegar a tener que denunciar sus cuentas”, puntualizó.

Sobre sus proyectos adelantó: “Estoy por estrenar mi nuevo sencillo ‘Malandra’, es un tema en el que contaré mi vida, estoy segura que lo van a disfrutar. También continúo promocionando mi sencillo ‘Infieles’ junto a Rommy, la canción la han recibido de maravilla”.

¿SABÍAS QUÉ? Ya puedes disfrutar el videoclip “Cubaton-Cuban Reggaeton”, en el canal de Youtube de la cubana.