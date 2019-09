El prototipo del primer control para la Nintendo 64

La entrada del personaje ícono de la marca nipona, Mario, a los dispositivos móviles, a despertado en los usuarios un interés renovado por todos los productos de Nintendo. Claro, hay muchos coleccionista de la marca, como Shane Battye, un coleccionista y conservador de videojuegos, quien lograra obtener un prototipo del control de mandos de la consola Nintendo 64 (N64), uno de los sistemas más queridos y recordados por los jugadores de antaño.

A prototype Ultra 64 controller thread…

It houses a thumbstick significantly different to the final retail version and first appeared in a black and white press release photo alongside the Ultra 64 (#Nintendo64) back in 1995. So let’s ‘crack’ it open and see what’s inside… pic.twitter.com/lj3PhSzOEQ

— Shane Battye (@shanebattye) September 21, 2019