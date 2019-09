¡Descontrol!

CIFRAS Y PAGOS DE PEMEX CON CARGO A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS…

La realidad sobre la visita del embajador de EU en Tabasco, CHRISTOPHER LANDAU, fue –como era de esperarse– para proteger los intereses de su país en suelo mexicano y dejar solo una promesa de mayores inversiones…

Algo de esto apuntó en la semana mi compañero de letras HOMERO CALDERÓN; sin embargo, el trasfondo fue una carta que hicieron las trasnacionales gringas asentadas en Tabasco, como HALLIBURTON, SCHULMBERGER y WEATHERFORD, que enviaron a las más altas autoridades de México que se llamó “solicitud de gastos financieros” ante la falta de pago de PEMEX por trabajos realizados, situación que prendió los focos amarillos de ambos lados de la frontera, ya que hay una severa crisis no solo por la falta de remuneración a las empresas por parte de la exparaestatal, que desde que arrancó la 4T vienen arrastrando adeudos, sino por la cancelación de las dos vías de amortiguación que tenían las empresas (factoraje y sesión de derechos de cobro) para poder aguantar los cada vez más grandes periodos de pago…

En el caso del factoraje inclusive ya no aparece el módulo en la página de internet de NAFIN, que permitía que cualquier entidad crediticia comprara la deuda de PEMEX con la empresa a cambio de un porcentaje y en la sesión de derechos de cobro, como su nombre lo indica, le cedían la cobranza a entidades crediticias -igual a cambio de un porcentaje- y de esta manera si PEMEX se atrasaba en los pagos, los empresarios podían continuar con la obra o proveeduría en cuestión…

Ahora ni uno ni otro, la 4T con la intención de controlar todo y no controlar nada, más bien frenar, sacó de la jugada a los bancos, pero tampoco paga y de ahí la crisis… Se escudan en la austeridad y presumen pagos millonarios de la deuda de PEMEX, lo que no dicen es que es con costo a los contratistas y proveedores que ya no hallan de dónde financiarse… Habrá más.