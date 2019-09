Clonan la tarjeta de Lalo el Mimo

Eduardo Meza de la Peña, mejor conocido como Lalo el Mimo, que este año cumplió 83 años de vida y más de 70 como artista, por desgracia cayó en manos de los amantes de lo ajeno. Y es que al comediante le clonaron hace unos días una tarjeta que guardaba celosamente, porque en ese plástico tenía todos los ahorritos de su vida. En entrevista para Grupo Cantón, el artista dio los detalles.

“Ya ni la muela la rata, me cloraron mi tarjeta cuando pagué unas cosas, ya fui con el banco peo no me resuelven nada, me traen a la vuelta y vuelta desde hace días. Ya estoy checando todo personalmente, pero ellos me dicen que lo están viendo, que el proceso es tardado. Pero yo ya estoy desesperado porque se volaron todos mis ahorritos, no se vale”.

Lalo dijo que las cosas están muy duras. “Ya no hay trabajo, llevo años sin chamba, tengo un representante que está viendo en donde me coloca pero nada. Estoy viviendo modestamente de las regalías de mis películas, porque hice 132, mas todos los programas de televisión. Me da miedo que el público me olvide, las nuevas generaciones ya no me conocen”.

Por desgracia el actor ha estado delicado de salud. “He estado muy enfermo, me he caído y además me ha dado mucha diarrea, estuve muy malo pero ya me encuentro mejor. Las cosas ya no son como antes en mi persona, y en las cosas que me rodean. Ahora la cosa esta de la chingada, no hay trabajo y encima me roban, lo que pasa es que los mexicanos somos algo especial, somos cábulas”, dijo el comediante.