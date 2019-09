Ultimátum al Jefe Boy

Ciudad de México.- “Yo creo mucho en este Guadalajara, perdónenme, puede suceder lo que sea, pero creo bastante en este equipo”, dijo Tomás Boy al finalizar el partido en el Estadio Akron ante el Pachuca, mismo que desembocó en una derrota más para Chivas.

Y, sólo minutos después de aquella comparecencia del Jefe, en la que también aceptó que “los entrenadores siempre estamos listos, con la maleta lista, ya sabemos que así es”, pasada la medianoche, la orden expresa fue que éste tenía que dejar el cargo, sin importar que el siguiente rival fuera el América.

Está claro que de parte de la dirigencia del Rebaño esa confianza no es mutua ni recíproca hacia el entrenador, aunque al final se optó por darle un partido más e intentar cambiar el panorama del equipo.

Una opción emergente de parte del director deportivo, Mariano Varela, tras saber que el presidente Amaury Vergara había tomado la decisión de cortar a Tomás, fue jugársela con Alberto Coyote como interino, y esta posibilidad fue la que derivó en otra oportunidad para el actual timonel, porque el mandamás no vio con agrado que el exmediocampista tomara al equipo de cara al Clásico Nacional.

Y es que ante la proximidad de un partido tan importante para todo el entorno rojiblanco, el próximo sábado en el Estadio Azteca, Varela, sin un plan ‘B’, le pidió al mismo Vergara jugársela con Boy, poniendo su puesto de por medio en caso de no enderezar los resultados. De hecho, el entrenador del cuadro tapatío no se presentó a la práctica, pues tuvo que asistir a una reunión extraordinaria con el mismo Mariano, y en la que Amaury despachó vía remota, al no encontrarse en la Perla Tapatía.

POBRE COSECHA

A pesar de que Tomás Boy aseguró que “no creo que sea mi momento más delicado, he tenido peores en otros equipos, en el sentido de los resultados, pero el desempeño me gusta, el equipo juega bien, ahora juega mucho mejor que muchos, es capaz de dominar a muchos adversarios”, los números lo condenan, pues la cosecha al momento es pobre y lo ubican fuera de la Liguilla del Apertura 2019.

Pero esta constante negativa del exfutbolista de Tigres no es exclusiva de su paso por el Rebaño, pues al menos en sus últimas experiencias en los banquillos del Atlas y Cruz Azul, terminó sus gestiones con una baja producción.

Ahora mismo la escuadra tapatía registra con Boy 33 por ciento de efectividad, pero además la malaria se agregó a la localía, pues tampoco ha sido una garantía estar en casa para acercarse a mejores resultados.

RESPALDO

En lo que se refiere a los protagonistas de la debacle del chiverío, algunos respaldan la actual gestión, sobre todo los elementos que han gozado de minutos en el certamen.

Uno de ellos es el zaguero central, Antonio Briseño, quien apuntó a la falta de actitud del grupo como el problema para tener tan pocos puntos en el Apertura 2019.

“Estamos avergonzados, estamos en una situación donde creo que se está tocando fondo en el sentido de que no se pueden permitir que pasen estas cosas.

“Son errores puntuales, y si seguimos cometiendo esto, nadie nos va a levantar. Puede venir Pep Guardiola, puede venir el que sea, el presidente del mundo, pagar cantidad de dinero por jugadores, puede venir cualquier persona, pero si no nos concentramos, será muy difícil”, agregó luego de caer ante los Tuzos.