Tik tok y un desenlace fatal

Existen ahora múltiples aplicaciones para compartir momentos divertidos con todos nuestros conocidos y con el mundo entero, sin embargo, siempre ha habido esa necesidad de sobresalir, haciendo lo que sea con tal de ser famosos, y lamentablemente en este caso, las cosas terminaron mal: Recientemente se dio a conocer el caso de Daniyal Khan, una estrella pakistaní de Tik Tok que murió la semana pasada cuando el coche en el que iba con sus amigos chocó contra una barrera de seguridad.

La Policía confirmó que otras tres personas que estaban dentro del vehículo murieron en el acto. Khan falleció horas más tarde en un hospital, por la gravedad de sus lesiones.Todos los fallecidos rondaban entre los 18 y 20 años.

De acuerdo con información de The News, el conductor había excedido el límite de velocidad y perdió el control del auto. Antes de perder el control grabó lo que resultó ser el último momento de sus vidas. Según información revelada, uno de los hobbies grupales que tenían los jóvenes era grabarse manejando a alta velocidad para conseguir “likes”.

#daniyalkhan tiktok famous star died in car accident.

Accident video is here #TikTok #ripdaniyalkhan pic.twitter.com/YNyIDY7Oft

— Azeem Log (@azeemistan) September 17, 2019