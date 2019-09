Se defiende de sus detractores

El músico colombiano Alberto Barros Alberto no sólo toca el trombón, sino que también canta, hace arreglos, produce y compone, lo que le da autoridad para hacer los llamados Tributos a la Salsa y Cumbia Colombiana que han tenido éxito a nivel mundial, sin embargo, hay envidiosos que han puesto en tela de juicio el trabajo del llamado Titán de la Salsa, debido a que toma los éxitos de otros cantantes y los hace a su estilo.

Barros explicó a Grupo Cantón que no busca colgarse de los éxitos ni la fama de nadie y que hace producciones tributo, pese a que él es compositor, arreglista y cantante, porque hacer versiones nuevas es común. “Lo han hecho casi todos los artistas por mencionar a algunos Luis Miguel o Carlos Vives y creo que el éxito estriba en que yo le doy otro tratamiento a estas canciones, en muchos temas he participado como compositor o arreglista originalmente, no hurto, sino que aporto dándole creatividad porque al mismo tiempo las revisto, ya han sido hits en voces de grupos como Niche, Guayacán, Galé y Los Titanes de la Salsa, pero también conmigo y eso se debe a que en el 70 por ciento de Los Tributos a la Salsa y Cumbia Colombiana, he tenido que ver en la versiones originales como arreglista y productor”, señaló.

Agregó que no toma en cuenta a sus detractores, ya que hace diez años comenzó a hacer producciones en homenaje a los grandes exponentes de su país y hasta la fecha lleva siete Tributos de salsa y cuatro de cumbia.

Explicó que viene celebrar su décimo aniversario a la Arena Ciudad de México porque México ha sido un trampolín muy importante en su carrera y lo hará acompañado de su hijo LB, exponente de música urbana; el Grupo 5, Majida Issa, la Orquesta Colombianas Salsa All Stars y Los Trovadores de la Cumbia.

“Vengo con la síntesis de lo mejor de mi trayectoria. He revestido las canciones con nuevos arreglos en los metales y oxigenándolas en armonías, conservando la originalidad de la melodía y letra de clásicos como Sobredosis de amor y estrenando un par de mi autoría: En trance y Aposté por ti”, finalizó.