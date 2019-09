Rompe relaciones con Frida Sofía

Sin pelos en la lengua, Don Enrique Guzmán habló durante la presentación de lo que será su nuevo concierto en el Auditorio Nacional, que ya está harto de los comentario de su nieta Frida Sofía, por lo que ha decidido rompe relaciones con ella, aunque le desea lo mejor en su destino.

“Frida quiere independizarse de la familia, le estorba su familia, ella quiere triunfar, ojalá lo logre, en la parte de educación, respeto a sus parientes… Esa parte la dejo de lado, es difícil que yo le diga a mi nieta ‘quiéreme’ si ella no quiere hacerlo y si no lo hace así, pobre de ella porque se va a quedar sola”, dijo que el cantante del tour Se habla español.

Además agregó el artista que no se puede cruzar palabra con la cantante de Ándale porque “se esponja”. “La última vez que hablé con ella me dijo que hiciera lo que ella quiere o se iba a enojar, entonces que haga lo que quiera”, dijo molesto el venezolano.

Por su parte Frida, a manera de contestación a su abuelo, subió a sus redes sociales una serie de mensajes en WhatsApp en los que don Enrique le condiciona a que haga ciertas cosas:

Puso Frida. “Y luego preguntan que por qué hago todo público. Por esto. Porque ya estoy hasta la madr… de puras mentiras”, escribió la joven de 27 años en su publicación de Instagram, la cual muestra los mensajes que Enrique Guzmán le mandó.

“Tienes que aprender a pensar antes de opinar. Apolo es mi nieto… Si eso no te interesa y dices que no tienes qué decir me OFENDES!!! Estás aprendiendo a quedarte sola… Y eso me entristece. Pero… allá tú!!! Quieras o no… Apolo y tú son primos hermanos (…) Te deseo mucha suerte Frida… sabes que te amo”, posteó el actor.

Finalmente, los mensajes que el papá de Alejandra Guzmán le envió a su nieta rematan con el tema de ‘Aventurera’ y las palabras que le dedicó Carmen Salinas hace unos días. “Tal vez la oferta de Carmen Salinas es la que te convenga. Te iré a ver haciendo el papel de ‘Aventurera’ jajaja. Carmen Salinas te está ofreciendo el amor que tu familia te ha negado (…) Yo, esos papeles no los he aceptado nunca… así que… si sabes contar, no cuentes conmigo. LO SIENTO FRIDA”, concluyó.