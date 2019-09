¡Reggaetoneros se unen en contra de los Latin Grammy!

Like

Ciudad de México. Tras anunciarse las nominaciones de los Latin Grammy 2019, artistas del género urbano quedaron inconformes con el resultado, creando el hashtag #sinreggaetonnohaylatingrammy.

Personalidades como Maluma, J Balvin, Karol G, Anuel AA y Daddy Yankee se han expresado en redes sociales para cuestionar a la entrega que se realizará el próximo 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Uno de los primeros en plasmar su descontento fue el colombiano Maluma, pues en una historia en Instagram se dijo desilusionado por no tener ninguna nominación.

“Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como ‘HP’, ’11 PM’, una salsa producida por el más grande Sergio George y en el pecho no me cabe el corazón”, escribió.

En seguida se le sumó el cantante Daddy Yankee, subiendo una imagen en su cuenta de Instagram misma que subió J Balvin minutos más tarde.

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas”, publicó.

Lo más sorprendente es que en la categoría más importante, “Grabación del año” no figura ninguna canción del género urbano.

Por su parte Karol G y Natti Natasha también cerraron filas contra los criterios que se siguieron para dejar fuera al reggaetón y replicaron la imagen de Daddy Yankee.