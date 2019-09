Mario kart llega a los dispositivos móviles

Seguramente has escuchado hablar de un plomero italiano que come hongos y salva a una princesa de un malvado “dragón”; estamos hablando ni más ni menos de Mario, el personaje ícono de Nintendo. Con sus múltiples juegos en las consolas, lo único que faltaba era que diera el salto a los Smartphones, y para suerte de nosotros esto pasó ya con “Mario kart”.

#MarioKartTour is here!

Race around the world across a variety of new and classic courses! We hope you enjoy this first tour! Be sure to stay tuned here for the latest game news, because we've got a lot more coming.

It's finally here! GO! pic.twitter.com/GaBurZ3AZS

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 25, 2019