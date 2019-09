Los spots de Andrés

¡YA BASTA!

OMAR AGUILAR

SPOTS. La Presidencia de México inició la difusión de varios spots en las redes sociales con el fin de establecer y destacar varios aspectos característicos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su primer mensaje visto en YouTube está titulado “Honestidad y Austeridad, forma de vida y de gobierno”. En un minuto y medio, el político tabasqueño destacó que los lujos que caracterizaban el ejercicio del poder presidencial ha llegado a su fin. De esta forma, la administración federal quiere dar a conocer una serie de mensajes para precisar a la población que se está realizando y las diferencias con otros gobiernos como el del presidente Enrique Peña Nieto.

CHOCHO. Ya surgen las reacciones a los dichos por el ex presidente panista Vicente Fox. Por ejemplo el diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona señaló que el exmandatario ya está “chocheando” y a nadie preocupan sus llamados a crear un bloque opositor contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es para menos, porque el legislador del Partido Verde agregó que es una maniobra del PAN para llamar la atención porque están hundidos. “Lo que pasa con Fox es que está ‘chocheando’ y mucha gente no se está sumando a su movimiento, que está más hundido que el Titanic”, afirmó.

INSEGURIDAD. Quizá no pase nada, pero fue un buen “manotazo” para que los gobernadores panistas de Guanajuato y Tamaulipas resuelven la grave situación de la delincuencia en sus entidades. Por eso, la bancada de Morena en el Senado pidió la desaparición de poderes debido a la grave crisis de violencia que viven ambas entidades. Ante esto, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, calificó de “insultante, irracional, antijurídico, vergonzoso” que Morena en el Senado solicite la disolución de poderes, cuando todo el país esta sumergida en problemas similares. Y SÍ, YA BASTA!