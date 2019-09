Los peñistas atacan a AMLO

DAVID CASCO

FERMÍN SÁNCHEZ

Dos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria –de nombre Claudia Olivia Martínez Rodríguez y Óscar Manuel Montoya Landeros–, serían los creadores de 26 empresas en las que presuntamente el presidente Andrés Manuel López Obrador es socio junto con su esposa Beatriz Gutiérrrez Müller.

Los dos son cercanos a funcionarios peñistas. La primera entró al SAT en Veracruz, cuando Fidel Herrera Beltrán se convirtió en gobernador del estado, éste muy cercano a Enrique Peña Nieto cuando fue mandatario de la República, y el último ocupó cargos en la Secretaría de Finanzas del Estado de México –de 1999 a 2012–, y subió de puesto como secretario particular de la Dirección General de Recaudación, cuando Raúl Murrieta Cummings estuvo en Finanzas con EPN como gobernador del Edomex.

Y cuando Peña Nieto se convirtió en presidente de la República, Montoya Landeros también dio un brinco al ámbito federal, ahora dentro del SAT, como secretario particular de la Administración General de Planeación, según sus datos en Declaranet.

En conferencia de prensa, López Obrador reveló que él y su esposa fueron inscritos de manera ilegal en el padrón del SAT como socios de al menos 26 empresas, pero aseguró que “lo falsificaron” y que nunca le ha interesado el dinero.

“Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas. Y apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas. Me rayé, me convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT”, afirmó.

Según un comunicado de la Secretaría de Hacienda, Claudia Olivia Martínez Rodríguez, quien es asesora fiscal integral del SAT en Veracruz, fue quien inscribió a AMLO y su esposa como socios de las empresas, mientras que Óscar Manuel Montoya Landeros, quien se desempeña como Coordinador Nacional de las Administraciones de Servicios al Contribuyente, aparece como representante legal de las 26 compañías.

En las inconsistencias, se encuentra el horario en que se registraron los movimientos, fuera de horario laboral.

Todas las empresas tienen nombres de personas físicas seguido por las siglas Sociedad Anónima (SA), no hay soporte documental, firma electrónica, contraseña de RFC de las 26 empresas y ninguna ha facturado.