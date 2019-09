Las nuevas Barbie de “género neutro”

Mattel, el fabricante de las muñecas Barbie lanzó el miércoles una serie de muñecas de género neutro que pueden ser vestidas tanto como mujeres u hombres, al afirmar que los niños se estaban alejando de los estereotipos tradicionales.

La nueva línea de muñecas de Mattel llamada “Creatable World” vienen con pelucas removibles, lo que les permitea los niños cambiarle entre pelo corto y largo, así como ropa que incluye vestidos y pantalones., todo con tal de volver a Barbie “inclusiva” para todos.

A 🌎 without labels means everyone is invited to play. Welcome to #CreatableWorld, where we let toys be toys so kids can be kids. #AllWelcome

Shop now: https://t.co/YetMkzG7bq pic.twitter.com/AOi1bNYJVO

— MATTEL (@Mattel) September 25, 2019