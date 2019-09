Ecos del informe

CON LA PRESENCIA PUNTUAL de la jefa de Gobierno de la CDMX, los gobernadores de Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero y Tlaxcala, y la no tanto de Omar Fayad, de Hidalgo, así como de senadores, diputados, magistrados, alcaldes, empresarios, líderes religiosos y exgobernadores, Alfredo del Mazo presentó su Segundo Informe de Resultados.

El Patio Central de Palacio de Gobierno, lució; en él departieron panistas, morenistas, priístas y parece que uno que otro perredista (que aún quedan). Se pudo observar cómo intercambiaron números celulares, sin importar su filiación partidista, como sucedió entre el priísta Pablo Basáñez, con Fernando Vichis, edil de Ecatepec, quien continúa ganando simpatías; qué decir del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, se la pasó repartiendo abrazos, al parecer luce mejor cuando no viene rodeado de su séquito de “lambiscones” y uno que otro director aprovechado, que no dejan que nadie se le acerque.

Enrique Vargas del Villar, de Huixquilucan, se dejó retratar al por mayor, sabe que es su momento, es la figura con mejor proyección del PAN en el Edomex, los resultados en su municipio son halagadores y puede soñar con convertirse en candidato a la gubernatura.

Algunos diputados federales fueron saludados efusivamente, Enrique Ochoa Reza, no pasó desapercibido, fue durante su gestión al frente del PRI cuando Del Mazo ganó y se le reconoce. Otros, de plano no tienen vergüenza, como el panista Iván Arturo Rodríguez, quien no conforme con saquear la tesorería de Naucalpan y después comprar la diputación federal, se dejó ver como si fuera celebridad y lastimosamente fue ignorado. AUN HAY MÁS.