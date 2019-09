Dardos nerviosos

LOS DARDOS DE BRACHO

CARLOS BRACHO

www.carlosbracho.com

NO SÉ SI SERÁN MIS NERVIOS, O ES SÓLO UNA LLAMARADA DE PETATE,

o mucho ruido y pocas nueces, o son puros pasos en la azotea. Total ¿por qué o a qué vienen estos dichos?

Contesto ipso facto: las conjeturas anteriores me vienen por el affaire “Pedro Salmerón”. Resulta que este investigador, historiador (es un profesional serio) quien por decir unas verdades del tamaño de Jupiter, las personas que no tienen en su haber una muy cimentada carrera en la política o en la ciencia, se sintieron ofendidas y armaron un San Quintín. Total, Pedro, juicioso, ponía su renuncia en manos del Presidente esperando una respuesta a la altura intelectual del remitente, pero las aguas negras se movieron, los antiguos métodos usados por el priísmo vandálico, obraron en consecuencia y antes de que el Presidente respondiera, se movieron las fichas oscuras y ¡zas! nombraron a su sustituto en el organismo del que Pedro era el Director. La lección que se puede leer y aprender de este hecho, para mí vegonzoso, es que no puedes tocar a la clase en el poder. Y ¿por qué vergonzoso? Porque se les rindieron homenajes a los sobrevivientes de la guerrilla que atacó en Madera, y la Secretaria de Gobernación le ofreció a Martha Camacho, un abrazo de paz. Martha fue miembro de la Liga 23 de septiembre y fue torturada por policias y militares. Por esa razón digo que se avista un regreso a los juegos siniestros del pasado. Por un lado (del gobierno) abrazos y reconciliación y paz a los que han quedado vivos de la represión y de la guerra sucia (ex guerrilleros que lucharon por lo mismo que hoy el gobierno trata de combatir (Injusticia, represión, impunidad), y por el otro lado (El mismo gobierno) le da de palos morales a Pedro Salmerón por ponerles adjetivos reales y precisos a esos mismos guerrilleros. Sí, ¿de qué se trata? O somos ¿o no somos?

Hechos como este, sucesos como estos, acciones como las que comentamos, son pasto, alimento y maná para los enemigos de la 4T.