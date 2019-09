Con planes de boda

Y han pasado cinco años desde Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizan un noviazgo de telenovela. Su relación ha provocado que varios de sus fans les pregunten, una y otra vez, cuándo los verán llegar al altar. Sin embargo, la actriz está feliz tomándose su tiempo para decir el sí en el altar. “Creo que cada vez más en que las personas no necesitamos un contrato que, está marcado por la ley y por la religión, nada más, porque no te da ninguna garantía el matrimonio”, dijo la chica de descendencia francesa en entrevista.

Lo que sí dejó en claro es que si la cigüeña los sorprende con un bebé, sería algo maravilloso. “Si el día de mañana él (Rulli) ya no quiere estar conmigo es tan fácil hablarlo y ya no se está y, no tenemos que pasar por ningún proceso tedioso, ni nada de eso, tenemos el mejor contrato que es la palabra y el amor y, todos los días, luchamos por eso”, declaró en entrevista para Televisa Espectáculos.

Continuó. “No ha sido sencillo, ya cumplí 31, llevo cinco años diciendo, en cinco, en cinco, en cinco me embarazo, pero no tengo prisa”. Angelique aseguró que, aunque le ilusiona el hecho de convertirse en madre, no es algo que esté planeando a corto plazo y explicó porque no se siente presionada por el reloj biológico: “No es que no me preocupe, ¿por qué?, porque no está en mis planes, si se da está increíble, sé que lo tengo que buscar en los próximos años, pero todavía hay tiempo”, confesó.