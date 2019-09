Toma medidas de protección

Like

Luego de que hace unos días el hijo de Zabaleta, Matías Gruener, fue asaltado junto con dos amigos a punta de pistola en la calle, la cantante ya tomó medidas severas para la protección de sus dos hijos. En exclusiva para Grupo Cantón la estrella compartió los planes que tiene para sus vástagos y los proyectos que tiene en su carrera ahora que está disfrutando de su soltería.

“Las medias que pienso tomar después del asalto de mi hijo, serían no dejarlo salir solo a ningún lado, lo cual se me hace muy triste porque un niño de 13 años tendría que “caminar” y yo vivo en una colonia hermosa llena de árboles, lo cual siempre lo pensé porque esa era la casa de mis sueños. La compramos para que nuestros hijos pudieran caminar a la librería y al café, al parque y es triste que ahora no puedan caminar a ningún lado solos, porque están en peligro en todas partes”, compartió.

Continuó: “Voy a Londres a dejar a mi hija para que estudie y voy con toda su familia, para dejarla en un departamento y que este bien. Me gusta en mis vacaciones compartir con la familia. Por eso, ahora voy muy feliz”.

Susana va a estar mucho más al pendiente de sus hijos.