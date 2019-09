La reina de la noche

Like

La talentosa intérprete de Ángel se adueñó del Auditorio Nacional con Sold Out por cuarta ocasión en su #DesiertoTour. La noche del domingo, la sonorense no solo ofreció su cuarto show con lleno total en el Coloso de Reforma, también dio su octavo espectáculo agotado en el recinto, a lo largo de 10 años de carrera. Además, recibió un Disco Triple Platino por el tema Amigos no por favor; así como una placa conmemorativa por registrar más de 101 conciertos con su #DesiertoTour. Yuridia tuvo dos invitados de lujo: Reyli, para interpretar ¿Qué nos pasó? y Río Roma, con quien cantó Yo te prefiero a ti, cuyo video de la versión pop cuenta con más de 16 millones de visualizaciones en YouTube.