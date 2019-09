¡Guerra de corruptos!

LA REBATINGA NÚÑEZ-ROSETTE POR LOS CONTRATOS DE LOS CPG ´S GENERA CORRUPCIÓN

1.-Aunque no lo crean, el magnate naviero JUAN PABLO VEGA ARRIAGA sí tuvo nexos con ROBERTO BORGE ANGULO, exgobernador de Quintana Roo preso en una cárcel de Morelos por lavado de dinero, y aprovechamiento ilícito del poder, peculado (malversación de fondos públicos) y desempeño irregular de la función pública… En el año 2015, VEGA ARRIAGA formó parte de los accionistas que constituyeron la empresa COMERCIALIZADORA TURÍSTICA MAR CARIBE COZUMEL (libro 1 tomo 19 volumen 2 número de registro 63 foja 968) y tenía su domicilio social en la isla de Cozumel… Junto a VEGA ARRIAGA aparecen como accionistas EMILIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, el también naviero RODOLFO MORA CORDERO, LUIS MEDRANO MASSIEU y HUMBERTO MORA BORTOLUSSI…Destaca la figura de LUIS MEDRANO MASSIEU, uno de los hombres más cercanos a BORGE ÁNGULO e incluso uno de los nombres que aparecían en la lista que el exmandatario había proporcionado para que lo visitaran en una cárcel de Panamá… Pero cómo es que VEGA ARRIAGA pudo haber llegado a Quintana Roo, no se me ocurre otro nexo que el del STPRM en Ciudad del Carmen, Campeche, donde opera NAVIERA INTEGRAL, una de las muchas empresas en la que VEGA ARRIAGA aparece como accionistas… Y es que por su relación en PEMEX y el compadrito de BORGE ÁNGULO en la isla campechana, es la única vía en la que VEGA ARRIAGA pudo entablar una relación con el estado de Quintana Roo… 2.-En la columna ¡EMERGENCIA SIMULADA!, a semana pasada, le comenté estimado lector que empresas y funcionarios del CPG Cactus, Chiapas, urdieron bloqueos junto con líderes cetemistas, para simular preocupación por “falta de mantenimientos peligrosos a las instalaciones que ponen en riesgo a la población”, plan creado en la Gerencia del CPG-Cactus de EDUARDO SÁNCHEZ NOVEROLA, y la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos, de ÁNGEL ROSETTE RODRÍGUEZ, y su molestia es que, con base a la corrupción en los contratos aquí expuesta, DOPA de JAVIER NÚÑEZ LÓPEZ puso en stand by 5 licitaciones. Habrá más.